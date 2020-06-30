2020-06-30T10:19:58+03:00
Общество

Сергей Доморат уволился из мэрии Сочи

Он долгое время возглавлял управление курортов и рекреационных ресурсов
Юлия БАРАНОВА
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Сергей Доморат уволился из мэрии Сочи. Фото: @sergeeiidomoratСергей Доморат уволился из мэрии Сочи. Фото: @sergeeiidomorat
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В Сочи городскую мэрию покинул заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат. Он проработал в мэрии примерно 10 лет, возглавлял управление курортов и рекреационных ресурсов.

- Думаю, каждый человек в течение своей жизни должен переходить с одного этапа на другой, уже более осмысленный и качественно новый, - написал Сергей Доморат на своей странице в инстаграме.

Он обратил внимание, что подготовка к Зимним Олимпийским Играм 2014 года и Чемпионату мира по футболу в 2018 году помогли ему наработать профессиональные компетенции и навыки. Сергей Доморат выразил уверенность, что продолжит свою работу исключительно в области туризма, на благо любимого Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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