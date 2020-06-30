2020-06-30T10:35:25+03:00
Общество

Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет

Преступник пытался замаскировать содеянное под ограбление
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
12 лет получил мужчина за убийство своей бабушки. Фото Краснодарского краевого суда12 лет получил мужчина за убийство своей бабушки. Фото Краснодарского краевого суда
Изменить размер текста:

В августе 2019 года 31-летний житель Динского района Ярослав Балаев находился у себя дома вместе со своей 80-летней бабушкой, где между ними произошла ссора.

Пьяный Балаев нанес пенсионерке ножом по одному удару в область левой щеки, в область шеи слева и в заднюю поверхность грудной клетки, от которых пожилая женщина скончалась на месте.

Внук решил отвести от себя подозрения и замаскировать произошедшее под убийство с целью ограбления. Поэтому он похитил из дома золотые изделия и мобильный телефон «Samsung DUOS», на общую сумму 113 904 рублей, принадлежащие убитой.

Балаев затем поджог квартиру и ретировался,однако вскоре был пойман полицией.

- Динской районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, назначил Ярославу Балаеву 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста
Подполковник полиции в Ростове задержан за крышевание проституток
В Краснодаре в канализационном колодце задохнулась женщина
500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани
В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах
«Мегу» пока не откроют: ситуация с коронавирусом в Адыгее остается нестабильной
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом
Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи
На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения
ВТБ выдал жителям Кубани свыше 1,3 млрд рублей на ипотеку под 6,5%
За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет
Данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня : COVID 19 выявлен у 60 человек
Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет