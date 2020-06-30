Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:35:25+03:00

12 лет получил мужчина за убийство своей бабушки. Фото Краснодарского краевого суда

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В августе 2019 года 31-летний житель Динского района Ярослав Балаев находился у себя дома вместе со своей 80-летней бабушкой, где между ними произошла ссора.

Пьяный Балаев нанес пенсионерке ножом по одному удару в область левой щеки, в область шеи слева и в заднюю поверхность грудной клетки, от которых пожилая женщина скончалась на месте.

Внук решил отвести от себя подозрения и замаскировать произошедшее под убийство с целью ограбления. Поэтому он похитил из дома золотые изделия и мобильный телефон «Samsung DUOS», на общую сумму 113 904 рублей, принадлежащие убитой.

Балаев затем поджог квартиру и ретировался,однако вскоре был пойман полицией.

- Динской районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, назначил Ярославу Балаеву 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима,- сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU