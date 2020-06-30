Данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня : COVID 19 выявлен у 60 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:51:13+03:00

Мы собрали всю информацию о коронавирусе в крае на 30 июня

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Инфекция выявлена в 21 муниципалитете региона. Возраст пациентов от шести месяцев до 81 года. Среди них 31 женщина и 29 мужчин.

18 случаев выявлено в Краснодаре, восемь – в Сочи, четыре – в Апшеронском районе. По три человека в Белореченском, Выселковском, Кавказском, Темрюкском и Тихорецком районах, по два – в Динском и Гулькевичском.

По одному заболевшему в Новороссийске и Армавире, а также Крымском, Кореновском, Северском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Красноармейском, Новокубанском, Ейском и Лабинском районах. В числе заразившихся пятеро детей в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 человек, 3 – на ЭКМО, – сообщает Минздрав региона.

В обсерваторах края все еще остаются 192 человека. За время с начала пандемии у 74 человек в обсерваторах был выявлен коронавирус.

Между тем, с 1 июля на Кубани официально стартует курортный сезон. Отели и санатории на побережье Черного моря начнут работать в полную силу. Открываются также многочисленные океанариумы, дельфинарии и различные экскурсии.

В Анапе уже полно туристов. В основном россияне едут на курорт на автомобилях. А в Сочи из-за одномоментного наплыва туристов в некоторых санаториях и отелях появились очереди на заселение.

ИСТОЧНИК KP.RU