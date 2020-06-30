За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:22:13+03:00

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Вечером 12 марта 2018 года супруги находились дома. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина не менее десяти раз ударил жену руками и деревянной палкой по голове и телу, от чего женщина упала на раскаленную печь.

После этого мужчина, находясь в наркотическом опьянении, задушил супругу и оставил ее тело во дворе дома, присыпав ветками.

Собранные Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему местному жителю.

- Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU