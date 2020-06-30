За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет
Вечером 12 марта 2018 года супруги находились дома. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина не менее десяти раз ударил жену руками и деревянной палкой по голове и телу, от чего женщина упала на раскаленную печь.
После этого мужчина, находясь в наркотическом опьянении, задушил супругу и оставил ее тело во дворе дома, присыпав ветками.
Собранные Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему местному жителю.
- Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU