2020-06-30T11:22:13+03:00
Общество

За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет

Муж с женой проживали на улице Шевченко в станице Баракаевской Мостовского района
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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За убийство жены житель Кубани получил 13 лет тюрьмы. Фото СУ СК по краюЗа убийство жены житель Кубани получил 13 лет тюрьмы. Фото СУ СК по краю
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Вечером 12 марта 2018 года супруги находились дома. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина не менее десяти раз ударил жену руками и деревянной палкой по голове и телу, от чего женщина упала на раскаленную печь.

После этого мужчина, находясь в наркотическом опьянении, задушил супругу и оставил ее тело во дворе дома, присыпав ветками.

Собранные Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему местному жителю.

- Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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