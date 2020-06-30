2020-06-30T11:29:12+03:00
Экономика

ВТБ выдал жителям Кубани свыше 1,3 млрд рублей на ипотеку под 6,5%

ВТБ в Краснодарском крае выдал клиентам 700 кредитов по льготной ипотечной программе, субсидируемой государством. Сумма заключенных банком сделок превысила 1,3 млрд рублей
Иван Егоров
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Реализация программы по льготной ставке 6,5% в краснодарском офисе ВТБ началась с 20 апреля. Сейчас на нее приходится треть от всех ипотечных выдач. Средняя сумма займа у клиентов составляет 1,9 млн рублей, срок - 15 лет. Чаще всего это молодые семьи, приобретающие недвижимость в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков отметил: «Инициативы правительства, направленные на помощь ипотечным заемщикам, стали катализатором роста рынка ипотечного кредитования на Кубани. Льготная ипотека была внедрена как раз в тот момент, когда жилищная отрасль особенно нуждалась в оперативной поддержке. Жители края активно пользуются предложенной ипотечной госпрограммой. На мой взгляд, количество сделок будет только увеличиваться с учетом смягчения требований банка к первоначальному взносу до 15% и расширением кредитного лимита в регионе до 6 млн рублей».

Программа «Ипотека с господдержкой 2020» распространяется на квартиры в новостройках, а также на готовое жилье при условии покупки у юридического лица. Максимальная сумма кредита в регионе составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%.

С января по май объем продаж жилищных кредитов ВТБ в Краснодарском крае увеличился на 19% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 6,4 млрд рублей. Доля банка на рынке ипотечного кредитования в крае составляет 18%.

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