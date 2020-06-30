2020-06-30T11:38:38+03:00
Общество

На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения

Незаконный товар изъят, по данному факту проводится расследование
Юлия БАРАНОВА
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На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения. Фото пресс-службы Сочинской таможниНа российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения. Фото пресс-службы Сочинской таможни
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В Сочи на таможенном посту МАПП Адлер задержан автомобиль ZAZ CHANCE с контрабандой военной техники. В его багажнике были обнаружены пять приборов ночного видения «ПНВ-10Т».

- Данные приборы, предположительно относятся к продукции военного назначения (образцам военной техники), не имеют гражданского предназначения, их свободная продажа запрещена, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Марина Жупанова.

За рулем автомобиля с контрабандой был 43-летний житель Саратова. По словам мужчины, приборы ему не принадлежат. Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу, по данному факту проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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