2020-06-30T14:10:08+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи

Мы собрали информацию о температуре морской воды на курортах Кубани
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Вода в Черном море продолжает прогреваться. Фото Евгения ОСТРАЯВода в Черном море продолжает прогреваться. Фото Евгения ОСТРАЯ
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Жаркая и сухая погода, установившаяся на Черноморском побережье, оказывает свое влияние на температуру морской воды.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, больше всего прогрелась вода у берегов Сочи. Здесь в море можно плескаться неограниченно долго при температуре 26 градусов.

Буквально «наступает на пятки» Туапсе со своими 25 градусами. Впрочем, столь же тепла вода и в Азовском море - в Приморско-Ахтарске.

А вот в Новороссийске вода хоть и заметно прогрелась, но все же чуть прохладнее - всего 24 градуса.

Между тем, не исключено, что вода в море может вновь стать прохладней.

В ближайшие двое суток в крае ожидается местами кратковременный дождь, гроза, в южной половине края местами сильный дождь, град.

Температура воздуха ночью 16-21°, местами в юго-восточных предгорьях 11-16 градусов; днем 29-34 тепла.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 18-23°, местами до 25°, днем 26-31 градус. 2 июля местами до 33°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи
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