«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом
Футбольный матч «Сочи» - «Динамо» состоится 1 июля на стадионе «Фишт». В матче смогут принять участие игроки основы «бело-голубых». Встреча команд начнется в 20 часов.
- Управление Роспотребнадзора Московской области дало разрешение «Динамо» на проведение выездного матча против «Сочи». В игре смогут принять участие футболисты, которые сдали 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня, - сообщают в оперативном штабе Российской премьер-лиги.
Напомним, что 20 июня перед матчем с «Краснодаром» у нескольких игроков «Динамо» был обнаружен коронавирус. Матч 23 тура перенесли на 19 июля. В 24-м туре «бело-голубые» встречались в Москве со столичным ЦСКА. Игра завершилась со счетом 0:0.
ИСТОЧНИК KP.RU
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