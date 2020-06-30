2020-06-30T11:49:58+03:00
Спорт

«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом

Футболисты «бело-голубых» должны будут сдать тесты на коронавирус
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Александр Кокорин Фото: ФК СочиАлександр Кокорин Фото: ФК Сочи
Изменить размер текста:

Футбольный матч «Сочи» - «Динамо» состоится 1 июля на стадионе «Фишт». В матче смогут принять участие игроки основы «бело-голубых». Встреча команд начнется в 20 часов.

- Управление Роспотребнадзора Московской области дало разрешение «Динамо» на проведение выездного матча против «Сочи». В игре смогут принять участие футболисты, которые сдали 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня, - сообщают в оперативном штабе Российской премьер-лиги.

Напомним, что 20 июня перед матчем с «Краснодаром» у нескольких игроков «Динамо» был обнаружен коронавирус. Матч 23 тура перенесли на 19 июля. В 24-м туре «бело-голубые» встречались в Москве со столичным ЦСКА. Игра завершилась со счетом 0:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК "Сочи"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста
Подполковник полиции в Ростове задержан за крышевание проституток
В Краснодаре в канализационном колодце задохнулась женщина
500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани
В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах
«Мегу» пока не откроют: ситуация с коронавирусом в Адыгее остается нестабильной
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом
Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи
На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения
ВТБ выдал жителям Кубани свыше 1,3 млрд рублей на ипотеку под 6,5%
За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет
Данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня : COVID 19 выявлен у 60 человек
Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет