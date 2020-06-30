«Мегу» пока не откроют: ситуация с коронавирусом в Адыгее остается нестабильной

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:23:22+03:00

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В Адыгее готовятся к очередному этапу ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Однако эпидобстановка продолжает оставаться нестабильной.

- На данный момент существенно возросло число заболевших в Майкопе, Тахтамукайском и Майкопском районах. На амбулаторном лечении находятся 311 человек, в двух развернутых госпиталях - 271 больной, в реанимационных отделениях – 6 человек, к аппарату ИВЛ сейчас никто не подключен. За выходные дни умерли два пациента, - сообщают в пресс-службе республики.

Глава Адыгеи поручил не допускать скоплений людей на свадьбах и похоронах, за этим следят муниципальные власти, епархия и муфтият. Кроме того, особое внимание уделят соблюдению масочного режима в магазинах и торговых центрах.

Самый крупный ТЦ республики – Мега Адыгея по-прежнему работает в ограниченном режиме. Открыты только «Ашан», «Детский мир», «Леруа Мерлен», аптека и магазин оптики.

В то же время к снятию ограничений готовится туристская отрасль. На следующем этапе будут открыты экскурсионные объекты, а также турпредприятия, где есть индивидуальные санузлы. Точная дата открытия туробъектов зависит от коэффициента распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU