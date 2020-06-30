500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани
В полицию по Красноармейскому району с заявлением обратился житель Ростовской области.
Мужчина рассказал, что приехал на Кубань на своей машине для заключения коммерческой сделки.
Бизнесмен уже возвращался домой , когда на одной из дорог района на него напали несколько неизвестных мужчин в масках. Они забрали у него сумку с 500 тысячами рублей наличными.
Оперативники прибыли на место происшествия и опросили возможных очевидцев нападения. По результатам была составлена оперативная ориентировка на машину и самих грабителей.
Вскоре в полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Жителей Ростовской области в возрасте 25, 27 и 32 лет правоохранители задержали в Тимашевске и доставили в полицейское отделение.
Похищенные деньги возвращены владельцу.
Сейчас следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).
- Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU