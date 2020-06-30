2020-06-30T14:04:54+03:00
Общество

500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани

Полиции удалось быстро задержать нападавших
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани грабители забрали у ростовчанина полмиллиона рублей. Фото ГУ МВД по краюНа Кубани грабители забрали у ростовчанина полмиллиона рублей. Фото ГУ МВД по краю
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В полицию по Красноармейскому району с заявлением обратился житель Ростовской области.

Мужчина рассказал, что приехал на Кубань на своей машине для заключения коммерческой сделки.

Бизнесмен уже возвращался домой , когда на одной из дорог района на него напали несколько неизвестных мужчин в масках. Они забрали у него сумку с 500 тысячами рублей наличными.

Оперативники прибыли на место происшествия и опросили возможных очевидцев нападения. По результатам была составлена оперативная ориентировка на машину и самих грабителей.

Вскоре в полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Жителей Ростовской области в возрасте 25, 27 и 32 лет правоохранители задержали в Тимашевске и доставили в полицейское отделение.

Похищенные деньги возвращены владельцу.

Сейчас следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

- Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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