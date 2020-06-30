В Краснодаре в канализационном колодце задохнулась женщина
В Краснодаре днем 30 июня на улице 40 лет Победы в канализационном колодце погибла женщина. Очевидцы сообщают, что она являлась сотрудницей компании, которая занимается обслуживанием систем водоснабжения и водоотведения.
Женщина спустилась в колодец, от скопления ядовитых газов она потеряла сознание. На помощь ей бросился напарник, но спасти ее не удалось. Мужчине оказывают помощь медики.
- По факту гибели женщины проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Кубань в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В Краснодаре в канализационном колодце погибла женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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