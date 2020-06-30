2020-06-30T14:03:23+03:00
Общество

Подполковник полиции в Ростове задержан за крышевание проституток

Старший офицер полиции организовал высокодоходный бизнес
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Ростове подполковника полиции задержали за крышевание проституток. Фото КП РостовВ Ростове подполковника полиции задержали за крышевание проституток. Фото КП Ростов
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В Ростове-на-Дону правоохранители задержали подполковника полиции

Офицер выстроил целый весьма доходный бизнес на покровительстве работающим на федеральной трассе «Дон» жрицам любви, оказывая им содействие в уходе от ответственности.

Это «почтенное» занятие приносило высокопоставленному полицейскому до 100 тысяч рублей дополнительно к официальной зарплате.

Теперь задержанного сотрудника оперативно-розыскной части Собственной Безопасности (ОРЧ СБ) донского главка МВД России обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает "КП"-Ростов».

СУ СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ. Полицейскому, опекавшему проституток, грозит тюремный срок до 10 лет. Кроме того, в последующем он будет лишен права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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