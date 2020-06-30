2020-06-30T14:00:24+03:00
Общество

В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста

Пассажиры устали терпеть хамство шофера
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Водитель маршрутки в Новороссийске уволен за хамство. Фото "ЧП Новороссийск"Водитель маршрутки в Новороссийске уволен за хамство. Фото "ЧП Новороссийск"
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В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы за грубые нарушения. По словам пассажиров автобуса, которые обсуждают инцидент с водителем, мужчина, работавший на маршруте № 27, к своим обязанностям относился весьма халатно.

В порядке вещей для него было высадить пассажиров вне остановки или нагрубить клиентам.

Пассажиры засняли водителя на камеру смартфонов, на что в ответ он показал им неприличный жест. На этот случай откликнулось уже и профессиональное сообщество.

- Так вести себя, работая на общественном транспорте, недопустимо, - отметила председатель Союза перевозчиков Причерноморья Сюзанна Абрамян.

После проверки автомобиля выяснилось, что одним только личным хамством дело не ограничивалось. Машина выходила на линию с нарушениями требований лицензий, видеокамера в салоне не работала, а система оповещения об остановках и вовсе не была подключена.

В итоге водитель уволен и внесен в список нежелательных для приема на работу в сфере перевозок пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста
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