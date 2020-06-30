2020-06-30T15:07:57+03:00
Общество

Карманный экскурсовод от МТС покажет лучшие достопримечательности Новороссийска

Город-герой стад двадцатым, где оператор запустил программу туристического мобильного гида
Иван Егоров
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Теперь гостям знаменитого Новороссийска не обязательно покупать экскурсии, чтобы узнать о главных исторических сокровищах города-героя. Для этого достаточно воспользоваться мобильным путеводителем МТС, запущенным совместно с администрацией Новороссийска в рамках проекта «Умный город». Теперь чтобы совершать самостоятельные экскурсии по самым интересным местам города достаточно лишь иметь смартфон.

Мобильный гид в своем телефоне – это полноценный туристический маршрут, который знакомит пользователей со знаменитыми и малоизвестными достопримечательностями. Карманный экскурсовод расскажет о важных событиях в жизни города, его драматических и счастливых страницах, познакомит с народными историями и легендами о любимых новороссийцами местах. Речь не только об историческом прошлом, – приложение расскажет и о современных объектах.

Экскурсия начинается на набережной объекта. Точка отправления – пюпитр с QR-кодом и ссылкой на приложение, расположенный рядом с фотозоной «Я люблю Новороссийск». Конечная точка маршрута - храм Петра и Февронии.

Путеводитель состоит из текстовой части и аудиогида. Скачать звуковую экскурсию можно через мобильное приложение Surprise Me или на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.Travel. Сервисы доступны в App Store или Google Play. Воспользоваться аудиогидом может абонент любой сети, даже без подключения к интернету и в любое удобное время.

Отметим, город-герой стад двадцатым, где оператор запустил туристический мобильный гид «Городские легенды».

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