В Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:22:29+03:00

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С опережением на 4 месяца завершили план 2020 года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новороссийск и Сочи, а в Краснодаре реализация нацпроекта приблизилась к 95%, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании в краевом центре.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что досрочное заключение договоров и получение денег из федерального бюджета, позволяет вести работы не только качественно, но даже и с опережением плановых сроков.

Общее финансирование нацпроектов в крае в 2020 году составляет 48,8 млрд рублей.

26% из этой суммы в регионе них уже освоено. И средства осваиваются заметно быстрее и эффективнее, чем в 2019 году.

. – Это не просто освоение средств, это создание для жителей этих населенных пунктов удобных, современных и безопасных дорог,- отметил Вениамин Кондратьев.

Досрочно в крае реализован и нацпроект по переселению из ветхого жилья.

Успешно идут работы и по созданию комфортной городской среды. Все работы должны быть завершены полностью к 1 сентября, отмечено на совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU