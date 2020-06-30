В Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги
С опережением на 4 месяца завершили план 2020 года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новороссийск и Сочи, а в Краснодаре реализация нацпроекта приблизилась к 95%, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании в краевом центре.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что досрочное заключение договоров и получение денег из федерального бюджета, позволяет вести работы не только качественно, но даже и с опережением плановых сроков.
Общее финансирование нацпроектов в крае в 2020 году составляет 48,8 млрд рублей.
26% из этой суммы в регионе них уже освоено. И средства осваиваются заметно быстрее и эффективнее, чем в 2019 году.
. – Это не просто освоение средств, это создание для жителей этих населенных пунктов удобных, современных и безопасных дорог,- отметил Вениамин Кондратьев.
Досрочно в крае реализован и нацпроект по переселению из ветхого жилья.
Успешно идут работы и по созданию комфортной городской среды. Все работы должны быть завершены полностью к 1 сентября, отмечено на совещании.
ИСТОЧНИК KP.RU