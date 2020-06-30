2020-06-30T15:51:27+03:00
Общество

СГУ проводит первый набор студентов на специальность «международные отношения»

Всего в такой группе будет обучаться 30 человек
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба СГУ.Фото: пресс-служба СГУ.
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В этом году на юридическом факультете Сочинского государственного университета пройдет первый набор студентов на направление "Международные отношения". Всего в такой группе будет обучаться 30 студентов.

- В последнее время в Сочи стало проводиться множество международных мероприятий - выставок, симпозиумов, конференций, спортивных соревнований. Для организации таких мероприятий требуются грамотные специалисты, хорошо знающие международное право, владеющие иностранными языками. Все они востребованы на рынке труда. Наверняка выпускники, которые пройдут курс обучения на направлении "Международные отношения" всегда смогут найти в Сочи престижную и интересную работу, - считает декан юридического факультета, доктор наук, доцент Светлана Петрова.

На направлении "Международные отношения" студенты будут уделять особое внимание изучению иностранных языков. Профессионально они будут изучать английский и китайский языки, а дополнительно на выбор один из европейских языков - испанский, французский или немецкий.

Напомним, что в этом году прием документов от абитуриентов в Сочинский государственный университет ведется через личный кабинет на сайте университета www.sutr.ru или лично, на территории университета по адресу г. Сочи, ул. Пластунская, 94.

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