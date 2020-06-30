2020-06-30T16:55:27+03:00
Общество

На 25% за 5 последних лет вырос объем сельхозпроизводства в крае

Продукция местных предприятий экспортируется в более чем сотню стран мира
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Объем сельхозпродукции в крае вырос на четверть за 5 лет. Фото администрации краяОбъем сельхозпродукции в крае вырос на четверть за 5 лет. Фото администрации края
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что объем производства сельскохозяйственной продукции за 5 лет в регионе вырос на четверть, и составляет сейчас 427 миллиардов рублей.

Местная продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.

По мнению главы региона,край вышел на принципиально новые обороты в сфере сельского хозяйства .

- Продолжаем не только полностью обеспечивать самих себя, но и кормить всю страну и знакомить с кубанскими продуктами новых зарубежных партнеров, – отметил Кондратьев.

Объемы выпускаемой в регионе продукции растут и благодаря активности инвесторов в отрасли.

В качестве ярких примеров можно привести крупные комплексы в Каневском и Павловском районах, закладку огромного сада в Абинском районе на 135 гектаров и ряд других проектов.

С 2015 года в АПК вложено 113,7 миллиарда рублей инвестиций, воплощено в жизнь около 200 крупных бизнес-соглашений. Благодаря этому почти 10 тысяч жителей региона получили новые рабочие места,

ИСТОЧНИК KP.RU

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