2020-06-30T17:01:04+03:00
Общество

В Сочи возобновил работу отель-замок «Богатырь»

На официальном сайте отеля открыто раннее бронирование, действует скидка до 20%
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Сочи Парка".Фото: пресс-служба "Сочи Парка".
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В проживание включено размещение в номерах, посещение тренажерного зала, завтраки в ресторане «Садко», а также возможность заказа блюд в номер. С 1 июля планируется открытие ресторанов и обновление меню. В пяти минутах от замка находится собственный оборудованный пляж.

На официальном сайте продолжается раннее бронирование, акция позволит спланировать путешествие со скидкой до 20%. Независимо от тарифа, посещение первого тематического парка страны «Сочи Парк» всегда будет включено в пребывание в «Богатыре». Сейчас в парке действует прогулочный режим – территория открыта для прогулок, работают детские площадки, совариум, мини-зоопарк. Запуск аттракционов, шоу-программ, представлений в дельфинарии и других активностей ожидается в ближайшее время.

В «Богатыре» действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса, ознакомиться с ними можно на официальном сайте bogatyr-castle.ru.

Отель-замок «Богатырь 4*» расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности. Он примечателен своей архитектурой и внутренним оформлением в стиле средневекового замка, в отеле – 293 номера, находится на территории тематического парка развлечений «Сочи Парк». Лауреат премии Travellers’ Choice, популярного ресурса для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России».

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