Музеи, зоопарки, водопады: В Краснодарском крае открылись почти 500 объектов турпоказа
В Краснодарском крае принимают гостей более 480 объектов турпоказа. С 27 июня начался очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Жители и гости края теперь могут посещать зоопарки, океанариумы и дельфинарии, находящиеся на открытом воздухе. Организованные экскурсии также могут перевозить на автобусах.
Фото: минкурортов Краснодарского края
- Снят запрет на осуществление юрлицами и индивидуальными предпринимателями заказных автобусных пассажирских перевозок, междугородных перевозок пассажиров по территории Краснодарского края. Работают турагентства, в которых можно приобрести различные экскурсионные туры, в том числе автобусные, - рассказали в администрации Краснодарского края.
Для экскурсий также открыты музей, посещать их можно группами до пять человек, а также по предварительной записи.
В то же время на Кубани все еще закрыты аквапарки, кинотеатры, концертные залы.
ИСТОЧНИК KP.RU