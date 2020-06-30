Музеи, зоопарки, водопады: В Краснодарском крае открылись почти 500 объектов турпоказа

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае принимают гостей более 480 объектов турпоказа. С 27 июня начался очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Жители и гости края теперь могут посещать зоопарки, океанариумы и дельфинарии, находящиеся на открытом воздухе. Организованные экскурсии также могут перевозить на автобусах.

Фото: минкурортов Краснодарского края

- Снят запрет на осуществление юрлицами и индивидуальными предпринимателями заказных автобусных пассажирских перевозок, междугородных перевозок пассажиров по территории Краснодарского края. Работают турагентства, в которых можно приобрести различные экскурсионные туры, в том числе автобусные, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Для экскурсий также открыты музей, посещать их можно группами до пять человек, а также по предварительной записи.

В то же время на Кубани все еще закрыты аквапарки, кинотеатры, концертные залы.

ИСТОЧНИК KP.RU