2020-06-30T17:37:21+03:00
Общество

В Новороссийске достроили ЖК «Суворовский», который не могли сдать пять лет

Застройщик обанкротился
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Новороссийске введен в эксплуатацию четвертый корпус ЖК «Суворовский», который должны были сдать еще в 2015 году. Но событие это задержалось на пять лет из-за банкротства застройщика.

- В сентябре прошлого года между прежним застройщиком и ООО «Юг-Инжиниринг» было подписано инвестиционное соглашение о завершении этого объекта. В рамках данной договоренности инвестор принял на себя обязательства по сдаче дома до 1 июля 2020 года. Как видим, условия по соглашению выполнены в полном объеме, – написал вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, отмечая решающий вклад главы региона Вениамина Кондратьева в решение этого вопроса.

В скором времени покупатели 142 квартир смогут наконец получить ключи от законно приобретенного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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