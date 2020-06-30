2020-06-30T17:39:58+03:00
Общество

Незавершенный договор техприсоединения приводит к штрафу

Компания «Россети Кубань» напоминает о необходимости закончить оформление документа
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО "Кубаньэнерго"Фото: ПАО "Кубаньэнерго"
Изменить размер текста:

Компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго» призывает потребителей не доводить дело до суда, который, как правило, заканчивается штрафами для граждан. Причина – незавершенные договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В настоящее время свыше 4,5 тысяч договоров зависли в документообороте компании. Они считаются невыполненными по вине заявителей. Таковым договор технологического присоединения считается, если одна из сторон не выполнила свои обязательства. И в этот разряд попадает потребитель, когда, получив технические условия, он больше не приходит для завершения процедуры. Такая необязательность чревата судебными тяжбами.

Компания напоминает – если потребитель выполнил свои обязательства по договору, чтобы избежать дальнейших проблем нужно обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей «Россети Кубань» и заполнить уведомление о выполнении всех мероприятий. А после завершить процедуру заключения договора. Для этого необходимо подписать акты о выполнении технических условий и о технологическом присоединении.

Без всех этих документов процедура заключения договора будет считаться незавершенной и тогда точно не штрафов не избежать. Кроме того, потребителю грозит расторжению договора в принудительном порядке по решению суда. К тому же ему придется возместить компании все судебные издержки.

Если договор заключен, но у потребителя изменились планы и заявленная мощность ему не нужна, нужно обратиться в «Россетти Кубань» и расторгнуть документ. При этом гражданин сохраняет право вновь подключиться к электросетям впоследствии, когда ему это потребуется.

Ему понадобиться лишь вновь подать заявку и получить технические условия.

Получить подробную информацию или воспользоваться онлайн-сервисами можно через «Личный кабинет» на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф. Также получить консультацию можно у специалистов контакт-центра компании «Россети Кубань» по телефону горячей линии 8-800-100-15-52.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае с 3 июля начнут курсировать «Ласточки»
На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом
Незавершенный договор техприсоединения приводит к штрафу
В Новороссийске достроили ЖК «Суворовский», который не могли сдать пять лет
Музеи, зоопарки, водопады: В Краснодарском крае открылись почти 500 объектов турпоказа
В Сочи возобновил работу отель-замок «Богатырь»
«Скопились тяжелые грунтовые газы»: В администрации Краснодара прокомментировали гибель женщины в водопроводном колодце
На 25% за 5 последних лет вырос объем сельхозпроизводства в крае
СГУ проводит первый набор студентов на специальность «международные отношения»
На пляже под Анапой погиб ребенок, которого во время игры закопали в песок
В Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги
Карманный экскурсовод от МТС покажет лучшие достопримечательности Новороссийска
Новый парк в Тихорецком районе появится к началу августа
В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста
Подполковник полиции в Ростове задержан за крышевание проституток
В Краснодаре в канализационном колодце задохнулась женщина
500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани
В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах
«Мегу» пока не откроют: ситуация с коронавирусом в Адыгее остается нестабильной
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом
Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи
На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения
ВТБ выдал жителям Кубани свыше 1,3 млрд рублей на ипотеку под 6,5%
За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет
Данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня : COVID 19 выявлен у 60 человек
Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет