Незавершенный договор техприсоединения приводит к штрафу

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:39:58+03:00

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Компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго» призывает потребителей не доводить дело до суда, который, как правило, заканчивается штрафами для граждан. Причина – незавершенные договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В настоящее время свыше 4,5 тысяч договоров зависли в документообороте компании. Они считаются невыполненными по вине заявителей. Таковым договор технологического присоединения считается, если одна из сторон не выполнила свои обязательства. И в этот разряд попадает потребитель, когда, получив технические условия, он больше не приходит для завершения процедуры. Такая необязательность чревата судебными тяжбами.

Компания напоминает – если потребитель выполнил свои обязательства по договору, чтобы избежать дальнейших проблем нужно обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей «Россети Кубань» и заполнить уведомление о выполнении всех мероприятий. А после завершить процедуру заключения договора. Для этого необходимо подписать акты о выполнении технических условий и о технологическом присоединении.

Без всех этих документов процедура заключения договора будет считаться незавершенной и тогда точно не штрафов не избежать. Кроме того, потребителю грозит расторжению договора в принудительном порядке по решению суда. К тому же ему придется возместить компании все судебные издержки.

Если договор заключен, но у потребителя изменились планы и заявленная мощность ему не нужна, нужно обратиться в «Россетти Кубань» и расторгнуть документ. При этом гражданин сохраняет право вновь подключиться к электросетям впоследствии, когда ему это потребуется.

Ему понадобиться лишь вновь подать заявку и получить технические условия.

Получить подробную информацию или воспользоваться онлайн-сервисами можно через «Личный кабинет» на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф. Также получить консультацию можно у специалистов контакт-центра компании «Россети Кубань» по телефону горячей линии 8-800-100-15-52.