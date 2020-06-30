На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:45:47+03:00

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В Краснодарском крае скончались еще два человека с коронавирусом, таким образом число жертв инфекции достигло 76, сообщают в региональном оперативном штабе.

45-летний житель станицы Саратовской попал в больницу Горячего Ключа 13 июня, у него диагностировали пневмонию. С 22 июня он был подключен к аппарату ИВЛ, мужчину перевели в СКИБ. У пациента развился синдром полиорганной недостаточности, острая сердечно-сосудистая недостаточность, острое повреждение почек. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Еще один мужчина скончался в Сочи. Ему было 59 лет. Пациент попал в горбольницу №5 с внебольничной двусторонней пневмонией и с 26 июня находился на искусственной вентиляции легких. У мужчины были сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU