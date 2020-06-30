В Краснодарском крае с 3 июля начнут курсировать «Ласточки»

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:54:25+03:00

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В Краснодарском крае и Адыгее на рельсы возвращаются отмененные из-за карантина «Ласточки». Поезда снова свяжут Ростов-на-Дону, Краснодар, Армавир, Майкоп, Черноморское побережье. Движение составов полностью возобновится с 3 и 4 июля.

С 3 июля начнут ежедневно курсировать поезда 802/801 Адлер – Краснодар, 804/803 Имеретинский Курорт – Краснодар, 814/813 Адлер – Майкоп, 816/815 Роза Хутор – Краснодар (из Краснодара с 4 июля), № 818/817 Краснодар – Кисловодск, 822/821 Имеретинский Курорт – Краснодар (из Краснодара с 4 июля).

Поезд 826/825 Имеретинский Курорт – Армавир с 4 июля будет курсировать каждый день, сообщают в РЖД. Продажа билетов на поезда уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU