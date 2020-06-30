В Геленджике начались съемки комедийного сериала «Отпуск»

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:00:22+03:00

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В Геленджике стартовали съемки телесериала по заказу ТНТ. Героев комедии «Отпуск» играют Татьяна Догилева, Демис Карибидис, Павел Майков и Кузьма Сапрыкин. Сериал выйдет на экраны весной 2021 года.

- Создатели этого сериала и другие организации кинематографии, которые планируют или организуют съемки на территории Краснодарского края, смогут получить компенсацию до 20% от затрат, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Краевые власти считают, что это привлечет в регион режиссеров, которые выберут Кубань своей основной съемочной площадкой. В свою очередь фильмы, снятые в Краснодарском крае, станут отличным инструментом повышения инвестиционной привлекательности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU