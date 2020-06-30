В Краснодаре на линию вышли два новых трамвая Западного депо

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:11:56+03:00

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Первые два трамвая, полученные Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением в 2020-м году, вышли на линию 30 июня. Всего в Западное депо поступило уже пять из 35 вагонов последней закупки. Новые низкозольные односекционные составы с системой кондиционирования воздуха вышли на маршруты № 3 и № 7.

— Нужно следить за тем, чтобы кондиционеры работали. Есть объективные вопросы со стороны населения, когда в новых вагонах не работают кондиционеры. Понимаю, что здесь могут быть и технические моменты. Но надо постоянно проводить техосмотры, быть внимательней к этому, — отметил глава Краснодара Евгений Первышов, обращаясь к директору МУП КТТУ Александру Грачеву.

В Краснодаре сейчас находятся специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода, который поставляет трамваи. Они помогают выполнять обкатку, объясняют сотрудникам КТТУ технические моменты.

ИСТОЧНИК KP.RU