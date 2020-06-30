На Юго-Западе края злоумышленники похитили электроэнергии на 4 млн рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:26:34+03:00

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На сегодняшний специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») пресекли незаконные подключения электроэнергии сразу в пяти районах края. На территории Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов обнаружено 19 фактов незаконного потребления. Ущерб компании составляет 1,2 млн кВт*ч на сумму свыше четырех млн рублей.

По всем фактам нарушений составлены соответствующие акты. Со всеми расхитителями электроэнергии специалисты компании провели разъяснительные беседы. По 15 актам нарушители уже погасили ущерб «Россети Кубань» на сумму более миллиона рублей.

По остальным актам энергетики проводят претензионно-исковую работу в рамках законодательства РФ.

Самыми «популярными» способами хищения на сегоднящшний день являются безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Злоумышленники чаще всего пользуются электроэнергией с неисправным счетчиком или с нарушением схемы учета или же вовсеме самовольно подключаются к электросетям. И речь тут уже не только о финансовом ущербе компании и о том, что недополученные средства не будут направлены на ремонт и обслуживание электросетей. Незаконное подключение может привести к снижению надежности и качества передачи электроэнергии, отчего будут страдать и добросовестные пользователи. Ведь каждая сеть рассчитана на определенную нагрузку, а дополнительные подключения могут стать причиной серьезных перегрузок и даже аварий сети.

Компания «Россети Кубань» напоминает: самовольное подключение электроэнергии грозит серьезными штрафами. Обо всех фактах незаконного потребления электроэнергии можно сообщать по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).