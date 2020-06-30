2020-06-30T18:30:21+03:00
Экономика

ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

ВТБ первым из банков с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020»
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей – в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.

«Ипотека с господдержкой 2020» пользуется высоким спросом клиентов – в настоящее время ВТБ заключил по ней более 14 тыс. сделок на суму свыше 39 млрд рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня.

Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, с сегодняшнего дня составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита – до 30 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

*По данным ЦБ РФ за апрель 2020 г.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи после ремонта открылась видовая башня на горе Ахун
Нарушали оба: В Краснодаре в ДТП на пересечении улиц Московской и 40 лет Победы столкнулись «Мазда» и «Опель»
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
На Юго-Западе края злоумышленники похитили электроэнергии на 4 млн рублей
В Краснодаре на линию вышли два новых трамвая Западного депо
В Геленджике начались съемки комедийного сериала «Отпуск»
В Краснодарском крае с 3 июля начнут курсировать «Ласточки»
На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом
Незавершенный договор техприсоединения приводит к штрафу
В Новороссийске достроили ЖК «Суворовский», который не могли сдать пять лет
Музеи, зоопарки, водопады: В Краснодарском крае открылись почти 500 объектов турпоказа
В Сочи возобновил работу отель-замок «Богатырь»