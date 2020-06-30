Нарушали оба: В Краснодаре в ДТП на пересечении улиц Московской и 40 лет Победы столкнулись «Мазда» и «Опель»

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:33:02+03:00

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Жесткое ДТП произошло в Краснодаре на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской днем 30 июня. Столкнулись автомобили «Мазда», за рулем которой был 30-летний мужчина, и «Опель» под управлением 23-летней женщины.

- Водитель «Мазды», несмотря на требования, предписанные дорожными знаками, где движение разрешено только прямо, совершил поворот налево на улицу Московскую с целью разворота, а водитель автомобиля «Опель» по предварительной информации проехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего автомобили столкнулись, - сообщил официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787924" frameborder="0"></iframe> ДТП на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской в Краснодаре 30.06.2020.

После столкновения «Опель» снес металлический забор и вылетел на тротуар. На видео с места аварии видно, как часть ограждения сбила с ног случайную прохожую.

- Водителям и пассажирам участников аварии была оказана помощь медиками на месте ДТП. В настоящее время в отношении обоих водителей ведется административное расследование, - рассказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU