В Сочи после ремонта открылась видовая башня на горе Ахун

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:38:58+03:00

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В Сочи видовая башня на горе Ахун снова начала прием туристов. Главная достопримечательность курорта была закрыта с июня 2019 года, после того, как в нее ударила молния. Объект признали аварийным и небезопасным для посещения.

- Теперь реставрация завершена, в башне уже побывали первые курортники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

В нацпарке напомнили, что башня была возведена в Сочи в 1936 году по распоряжению Иосифа Сталина. Как и все в то время — строилась она быстро: для разработки проекта была приглашена группа архитекторов, которые в течение 10 дней представили несколько вариантов. Лучшей была признана разработка Сергея Воробьева.

- Тысячи рабочих были брошены на строительство объекта — перевыполняли план все: сотрудники каменоломни, каменщики, плотники. В результате на возведение башни из местного белого известняка ушло 108 дней, а на прокладку 12 километров дороги — 122, - рассказали в нацпарке.

ИСТОЧНИК KP.RU