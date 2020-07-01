Церковный вор в Темрюкском районе вынес из храма иконы и бытовую технику

1 Июль 2020 2020-07-01T08:39:53+03:00

Теперь ему придется ответить за кражу по закону

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В Темрюкском районе 54-летний местный житель решил поправить свое материальное положение, наведавшись в неурочный час в сельскую церковь.

Он взломал входную дверь, и взял из молельной комнаты практически все, что мог унести сразу - бытовую технику, две иконы. Не забыл посетитель и о ящике для пожертвований с деньгами прихожан.

Чуть позже полиция обнаружила похищенные иконы в заброшенном доме в поселке Красный Октябрь. Они возвращены законным владельцам.

Сейчас полицией в Темрюкском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

- Следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU