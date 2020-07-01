2020-07-01T09:14:02+03:00
Общество

Температура морской воды на курортах Краснодарского края: показатели выравниваются

Вода в Черном море прогревается все быстрее
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Температура морской воды на курортах Кубани быстро растет. Фото мэрии Сочи.Температура морской воды на курортах Кубани быстро растет. Фото мэрии Сочи.
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Уже в течение нескольких дней осадки на побережье края кратковременны и не слишком интенсивны.

В то время как июльское солнце работает вовсю, быстро прогревая морскую воду.

Еще пару дней назад можно было определить явных лидеров по степени комфортности купания-таковыми были Сочи и Ейск, где морская вода уже прогрелась до 26 градусов.

А вот теперь к этому показателю вплотную приблизились практически все приморские курорты. Температура воды на пляжах от Сочи до Приморско-Ахтарска почти одинакова и колеблется в диапазоне 25-26 градусов.

Так что теперь можно наслаждаться морем буквально часами, без боязни простудиться.

Оптимизма прибавляет и прогноз погоды на ближайшие двое суток.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье будет без существенных осадков, лишь в середине периода местами пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, в районе Новороссийска местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, днем 30…35°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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