С 1 июля в Краснодарском крае открылись детские здравницы
19 санаториев и пансионатов для детей в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах смогли выполнить весьма жесткие требования Роспотребнадзора. На начальном этапе здесь ожидается заезд почти 4200 детей.
Причем пока это могут сделать лишь дети с Кубани, для отдыхающих из других регионов запрет пока не снят.
Детям при этом нужно иметь справку об эпидокружении,полученную по месту жительства. Группы и отряды в детских санаториях наполняются пока не более, чем наполовину. Места детского отдыха также запрещено посещать посторонним лицам.
Всего же к началу работы в регионе готовятся 124 здравницы, имеющие медицинскую лицензию.
80% из них находятся на побережье Черного и Азовского морей.
ИСТОЧНИК KP.RU