С 1 июля в Краснодарском крае открылись детские здравницы

1 Июль 2020 2020-07-01T09:36:41+03:00

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19 санаториев и пансионатов для детей в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах смогли выполнить весьма жесткие требования Роспотребнадзора. На начальном этапе здесь ожидается заезд почти 4200 детей.

Причем пока это могут сделать лишь дети с Кубани, для отдыхающих из других регионов запрет пока не снят.

Детям при этом нужно иметь справку об эпидокружении,полученную по месту жительства. Группы и отряды в детских санаториях наполняются пока не более, чем наполовину. Места детского отдыха также запрещено посещать посторонним лицам.

Всего же к началу работы в регионе готовятся 124 здравницы, имеющие медицинскую лицензию.

80% из них находятся на побережье Черного и Азовского морей.

ИСТОЧНИК KP.RU