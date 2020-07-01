В Краснодаре сдан в эксплуатацию крупный долгострой ЖК «Южный»

1 Июль 2020 2020-07-01T09:48:18+03:00

Дольщики в течение 6 лет ожидали заселения в свои квартиры

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Городской департамент архитектуры и градостроительства в Краснодаре выдал акт ввода в эксплуатацию литера 4 ЖК «Южный» по пр. им. Репина, 3. Это весьма знаменательное событие для более чем 330 дольщиков, ожидавших достройки купленного ими жилья еще с середины 2014 года.

Застройщик - ООО «Новер» так и не смог выполнить взятые на себя обязательства.

И в конце 2019 - го инвестор ООО «Каркас-Строй» за счет субсидии из краевого и городского бюджетов взялся за работы по завершению 19-этажного жилого дома из трех секций.

Сейчас дом полностью подключен к инженерным сетям, рядом находится благоустроенная территория с детской площадкой и автостоянкой.

— Завершение строительства объекта — финал большой совместной работы по завершению одного из старейших долгостроев города. Средства на достройку были выделены из краевого и городского бюджетов, мы оказали дольщикам необходимую юридическую помощь. Именно так, шаг за шагом, находим решения по каждому проблемному объекту, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU