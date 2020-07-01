2020-07-01T09:48:18+03:00
Общество

В Краснодаре сдан в эксплуатацию крупный долгострой ЖК «Южный»

Дольщики в течение 6 лет ожидали заселения в свои квартиры
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Краснодаре сдан долгострой ЖК "Южный!. Фото мэрия КраснодараВ Краснодаре сдан долгострой ЖК "Южный!. Фото мэрия Краснодара
Изменить размер текста:

Городской департамент архитектуры и градостроительства в Краснодаре выдал акт ввода в эксплуатацию литера 4 ЖК «Южный» по пр. им. Репина, 3. Это весьма знаменательное событие для более чем 330 дольщиков, ожидавших достройки купленного ими жилья еще с середины 2014 года.

Застройщик - ООО «Новер» так и не смог выполнить взятые на себя обязательства.

И в конце 2019 - го инвестор ООО «Каркас-Строй» за счет субсидии из краевого и городского бюджетов взялся за работы по завершению 19-этажного жилого дома из трех секций.

Сейчас дом полностью подключен к инженерным сетям, рядом находится благоустроенная территория с детской площадкой и автостоянкой.

— Завершение строительства объекта — финал большой совместной работы по завершению одного из старейших долгостроев города. Средства на достройку были выделены из краевого и городского бюджетов, мы оказали дольщикам необходимую юридическую помощь. Именно так, шаг за шагом, находим решения по каждому проблемному объекту, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре врач-инфекционист спустя три месяца работы в больнице увидела 5-летнюю дочь
В Сочи избирательные участки открыты в аэропорту и на вокзалах
Более сотни школ в Краснодарском крае получат новое оборудование
На Кубани уголовное дело возбуждено против любителя пьяной езды
В Сочи туристов принимают более 170 санаториев и отелей
Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки подтвержден 61 случай заболевания новой инфекцией
В Сочи досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало около половины избирателей
В Сочи на Центральном стадионе установят бюст футболиста Славы Метревели
Почти 2800 участков открылись на Кубани в основной день голосования по поправкам в Конституцию
В Краснодаре сдан в эксплуатацию крупный долгострой ЖК «Южный»
С 1 июля в Краснодарском крае открылись детские здравницы
Температура морской воды на курортах Краснодарского края: показатели выравниваются
Церковный вор в Темрюкском районе вынес из храма иконы и бытовую технику
Прокуратура в Сочи выявила нарушения в ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог