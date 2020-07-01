2020-07-01T10:17:04+03:00
Общество

В Сочи на Центральном стадионе установят бюст футболиста Славы Метревели

Торжественные мероприятия, посвящённые памяти легендарного спортсмена, состоятся на курорте 10 июля
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи на Центральном стадионе установят бюст футболиста Славы Метревели. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/В Сочи на Центральном стадионе установят бюст футболиста Славы Метревели. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/
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В Сочи 10 июля пройдут торжественные мероприятия, посвящённые памяти легендарного советского футболиста Славы Метревели. Эта дата выбрана неслучайно: так на курорте отметят 60-летие победы сборная СССР в Чемпионате Европы по футболу. Именно гол сочинца стал переломным на матче с югославскими футболистами.

На Центральном стадионе Сочи состоится торжественное открытие бюста именитому сочинцу. В церемонии примет участие сын легендарного спортсмена Сергей Метревели.

- Автор бюста Славы Метревели - известный скульптор Зураб Церетели. По просьбе жителей мы установим памятник у входа на трибуны стадиона «Юг Спорт», который с 2016 года носит имя великого советского футболиста, - сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

В честь этого события в музее «Юг Спорта» будет открыта памятная экспозиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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