В Сочи на Центральном стадионе установят бюст футболиста Славы Метревели
В Сочи 10 июля пройдут торжественные мероприятия, посвящённые памяти легендарного советского футболиста Славы Метревели. Эта дата выбрана неслучайно: так на курорте отметят 60-летие победы сборная СССР в Чемпионате Европы по футболу. Именно гол сочинца стал переломным на матче с югославскими футболистами.
На Центральном стадионе Сочи состоится торжественное открытие бюста именитому сочинцу. В церемонии примет участие сын легендарного спортсмена Сергей Метревели.
- Автор бюста Славы Метревели - известный скульптор Зураб Церетели. По просьбе жителей мы установим памятник у входа на трибуны стадиона «Юг Спорт», который с 2016 года носит имя великого советского футболиста, - сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.
В честь этого события в музее «Юг Спорта» будет открыта памятная экспозиция.
ИСТОЧНИК KP.RU