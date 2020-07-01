2020-07-01T11:19:00+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки подтвержден 61 случай заболевания новой инфекцией

Мы собрали последнюю информацию о заболеваемости COVID 19 на Кубани
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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За сутки на Кубани выявлен 61 новый случай заболевания COVID 19За сутки на Кубани выявлен 61 новый случай заболевания COVID 19Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Краснодаре заболевание выявлено у 23 человек, в Апшеронском районе – у одиннадцати, в Сочи – у девяти. По три зараженных в Гулькевичском и Кореновском районах, по два – в Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Новопокровском, Отрадненском районах и в Армавире. В Динском и Калининском за сутки зафиксировано по одному заболевшему.

За последние сутки заразились в регионе 43 женщины и 18 мужчин. Самому старшему пациенту 86 лет. В Краснодаре заболели трое детей – 11 и 16 лет, а также полуторагодовалый ребенок. В Сочи коронавирус подтвержден у пятилетнего ребенка и 17-летнего подростка. В Отрадненском районе одному из заболевших тоже 17 лет.

- В обсерваторах остаются 293 человека: 69 – в Краснодаре, 96 – в Сочи, 58 – в Геленджике, 70 – в Анапе. За все время выявлено 74 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии через обсерваторы края прошли 10838 человек,- сообщает краевой Минздрав.

Тем временем , в крае открылись 19 детских санаториев и пансионатов в Анапе, Туапсинском и Темрюкском районах. Здесь ожидают приезда более 4200 детей с Кубани.

Для ребят из других регионов страны пока действует запрет. Детские группы могут быть укомплектованы до особого распоряжения властей края не более чем на 50%.

Всего же к открытию в регионе готовятся более 120 детских санаториев и пансионатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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