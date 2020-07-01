На Кубани уголовное дело возбуждено против любителя пьяной езды

1 Июль 2020 2020-07-01T12:02:31+03:00

Нарушителю-рецидивисту на Кубани грозит тюрьма за пьяную езду. Фото ГУ МВД по краю.

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Инспекторы ДПС в Староминском районе для проверки документов остановили автомобиль марки Рено Каптюр с 42-летним жителем станицы Каневской за рулем.

Полицейские тут же заметили зримые признаки алкогольного опьянения у водителя иномарки. Однако от медицинского освидетельствования мужчина наотрез отказался.

Проверяя данные водителя сотрудники ДПС быстро выяснили, что ранее этот же водитель уже был оштрафован сулом на 30 тысяч рублей за пьяную езду и лишался прав на вождение на полтора года. Однако эти меры любителя поездок навеселе ничему не научили, и он принялся за старое.

Сейчас отделением дознания ОМВД России по Староминскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU