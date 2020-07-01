2020-07-01T12:02:31+03:00
Общество

На Кубани уголовное дело возбуждено против любителя пьяной езды

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Нарушителю-рецидивисту на Кубани грозит тюрьма за пьяную езду. Фото ГУ МВД по краю.Нарушителю-рецидивисту на Кубани грозит тюрьма за пьяную езду. Фото ГУ МВД по краю.
Изменить размер текста:

Инспекторы ДПС в Староминском районе для проверки документов остановили автомобиль марки Рено Каптюр с 42-летним жителем станицы Каневской за рулем.

Полицейские тут же заметили зримые признаки алкогольного опьянения у водителя иномарки. Однако от медицинского освидетельствования мужчина наотрез отказался.

Проверяя данные водителя сотрудники ДПС быстро выяснили, что ранее этот же водитель уже был оштрафован сулом на 30 тысяч рублей за пьяную езду и лишался прав на вождение на полтора года. Однако эти меры любителя поездок навеселе ничему не научили, и он принялся за старое.

Сейчас отделением дознания ОМВД России по Староминскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре врач-инфекционист спустя три месяца работы в больнице увидела 5-летнюю дочь
В Сочи избирательные участки открыты в аэропорту и на вокзалах
Более сотни школ в Краснодарском крае получат новое оборудование
На Кубани уголовное дело возбуждено против любителя пьяной езды
В Сочи туристов принимают более 170 санаториев и отелей
Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки подтвержден 61 случай заболевания новой инфекцией
В Сочи досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало около половины избирателей
В Сочи на Центральном стадионе установят бюст футболиста Славы Метревели
Почти 2800 участков открылись на Кубани в основной день голосования по поправкам в Конституцию
В Краснодаре сдан в эксплуатацию крупный долгострой ЖК «Южный»
С 1 июля в Краснодарском крае открылись детские здравницы
Температура морской воды на курортах Краснодарского края: показатели выравниваются
Церковный вор в Темрюкском районе вынес из храма иконы и бытовую технику
Прокуратура в Сочи выявила нарушения в ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог