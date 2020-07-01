2020-07-01T13:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре врач-инфекционист спустя три месяца работы в больнице увидела 5-летнюю дочь

Трогательную встречу записали на телефон [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Ситуация с коронавирусом постепенно начинает стабилизироваться. Случаев заболевания становится все меньше. Все, о чем сейчас мечтают врачи в больницах, это снять неудобные защитные костюмы и наконец увидеть свою семью. Многие медики с марта общаются с родными лишь по видеосвязи.

Накануне мечта сбылась у врача-инфекциониста приемного отделения СКИБ Эльмиры Курбановой. Медик с первых дней помогала пациентам справиться с болезнью.

Все это время дома ее ждала маленькая дочь. 5-летняя Даяна три месяца была в разлуке с мамой - дома она осталась с бабушкой и дедушкой.

И вот долгожданная трогательная встреча дочери и мамы.

Долгожданная встреча врача-инфекциониста вместе с дочерью Видео: Телеканал «Краснодар».

Даяна с трудом несет большой букет цветов, чтобы порадовать самого родного человека. Но для Эльмиры Курбановой счастье просто вновь обнять свою дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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