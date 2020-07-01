1 Июль 2020 2020-07-01T13:19:15+03:00

В Сочи избирательные участки открыты в аэропорту и на вокзалах. Фото Международного аэропорта Сочи.

На них голосуют туристы и сотрудники транспортных узлов

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В Сочи открыты три временных избирательных участка: в зданиях железнодорожных вокзалов Адлера, Сочи и в Международном аэропорту.

- На территории Сочи по поправкам в Конституцию России могут голосовать не только жители города, но и гости курорта. Для этого им было необходимо подать заявления по месту нахождения, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.

По ее словам, основное число избирателей на транспортных узлах проголосовали заранее.

Участок для голосования №4399 расположится на третьем этаже терминал Международного аэропорта Сочи.

- Главная цель его организации - предоставить возможность каждому сотруднику проявить свою гражданскую позицию без отрыва от рабочего процесса. В аэропорту трудится порядка 1400 человек, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. - Кроме того, каждый пассажир, мог заблаговременно выбрать участок в аэропорту Сочи, чтобы принять участие в общероссийском голосовании.

1 июля аэропорт курорта планирует принять около 80 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU