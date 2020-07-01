В Сочи установили памятник подвигу русских солдат
В Адлерском районе Сочи открыли памятный знак подвигу русских солдат. Он установлен на месте развалин крепости Святого Духа, заложенной в 1837 году. В центре архитектурной композиции расположена бронзовая карта старинного форта.
- Памятный знак установлен по инициативе депутатов Городского собрания Сочи, священнослужителей Свято-Троицкой церкви, а также участников военно-исторического общества и сотрудников музея истории Адлерского района, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В пресс-службе напомнили, что в июне 1837 года во время ожесточенного боя в районе Сочи погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский.
ИСТОЧНИК KP.RU