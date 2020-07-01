2020-07-01T13:51:59+03:00
Общество

В Сочи установили памятник подвигу русских солдат

В центре архитектурной композиции - карта форта
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи установили памятник подвигу русских солдат. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/#В Сочи установили памятник подвигу русских солдат. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/#
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В Адлерском районе Сочи открыли памятный знак подвигу русских солдат. Он установлен на месте развалин крепости Святого Духа, заложенной в 1837 году. В центре архитектурной композиции расположена бронзовая карта старинного форта.

- Памятный знак установлен по инициативе депутатов Городского собрания Сочи, священнослужителей Свято-Троицкой церкви, а также участников военно-исторического общества и сотрудников музея истории Адлерского района, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В пресс-службе напомнили, что в июне 1837 года во время ожесточенного боя в районе Сочи погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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