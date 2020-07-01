Депутат Илья Шакалов пришел на участок вместе с дочкой, отцом и женой

1 Июль 2020 2020-07-01T13:58:21+03:00

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1 июля на Кубани проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию России. По данным краевого избиркома , явка весьма высока, и уже к 10 часам утра превысила 71%.

Многие известные в регионе люди уже проголосовали. Так, свой голос отдал боксер и депутат Дмитрий Пирог. На избирательный участок он пришел вместе с супругой и дочкой. Голосовал в Геленджике.

- Стало доброй традицией приходить на выборы всей семьей. Считаю, что показывать пример гражданской ответственности нужно с детства, чтобы самые юные россияне знали – в дальнейшем от их выбора будет зависеть будущее страны, – прокомментировал депутат.

Другой депутат, а еще и директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов тоже пришел голосовать всей семьей — вместе с маленькой дочкой, отцом и женой.

- Как депутат, я осознаю, какую огромную ответственность принимает на себя руководство страны, делая такой шаг, и это вызывает у меня огромное уважение, — прокомментировал Шакалов. — Считаю, что прийти и выразить свою позицию - не просто право, а гражданская обязанность каждого жителя нашей страны. Будьте активнее, вносите личный вклад в развитие своей станицы, района, города, региона или всей страны. Созидайте! Мы можем сделать намного больше!

ИСТОЧНИК KP.RU