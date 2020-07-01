2020-07-01T14:16:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае выросло до 78

Еще две пациентки скончались за последние сутки
Евгения СОРОКА
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Число жертв коронавируса в Краснодарском крае выросло до 78.Число жертв коронавируса в Краснодарском крае выросло до 78.
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В Краснодарском крае продолжает расти не только число заболевших коронавирусом, но и летальных случаев от этой инфекции. За последние 24 часа скончались еще две женщины. В оперштабе региона рассказали подробности об этих случаях.

Одна пациентка скончалась в инфекционной больнице №3 Новороссийска. 64-летнюю женщину госпитализировали после жалоб на слабость и повышенную температуру. Результат анализа оказался положительным.

С 8 июня она была подключена к аппарату ИВЛ, ей проводили интенсивную тепарию, но спасти пациентку не смогли.

- У нее были сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Сопутствующие заболевания, которые повлияли на течение болезни, были и у 58-летней жительницы Сочи.

- Ее обследовали на COVID-19 после поездки во Владикавказ, - уточняют «КП» - Кубань» в оперштабе края. - Анализы подтвердили наличие инфекции, после чего женщину госпитализировали.

Спустя время у пациентки ухудшилось самочувствие - ей было трудно дышать. 24 июня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но справиться с болезнью организм женщины не смог. Все из-за того, что она страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Также у нее была сердечно-сосудистая недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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