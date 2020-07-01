На Кубани воры влезли в форточку и украли украшения и валюту, связав хозяина квартиры
В станице Динской Краснодарского края произошло дерзкое ограбление. 10 июня 51-летний хозяин одного из частных домов крепко спал, когда к нему в форточку влезли воры. Ничуть не стесняясь того, что мужчина находится дома, они срезали решетки на окнах и без труда попали внутрь.
- На наволочке - следы крови, сам хозяин избит и связан скотчем. Били, по всей видимости, всем, что попадало под руку, - рассказал "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
Били мужчину, выпытывая, где он хранит ценности. Вся округа знает, что деньги у предпринимателя водятся, и по старой привычке, держит он их не в банковской ячейке.
Возможно, грабители рассчитывали на большую добычу. Но унесли с собой два ювелирных украшения, 1,2 тысячи долларов США и 75 тысяч рублей. В сумме ущерб составил более 400 тысяч рублей.
Однако пока поймать грабителей не удалось. Ориентировки на них отправлены во все отделы МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU