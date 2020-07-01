На Кубани друг семьи изнасиловал 13-летнюю школьницу в день ареста ее матери

1 Июль 2020 2020-07-01T17:20:53+03:00

На Кубани мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу. Фото ГУ МВД по краю

В полицию об этом сообщила школьный психолог

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В управление полиции по Приморско-Ахтарскому району Краснодарского края поступило заявление от школьного педагога-психолога.

Женщина пересказала полицейским содержание рассказа 13-летней ученицы 7 класса одной из станичных школ.

Как следует из заявления, в конце мая 2020 года 44-летняя мать девочки была задержана за кражу и помещена под арест решением суда.

Этим решил воспользоваться 33-летний сожитель женщины, направив свои усилия на ее малолетнюю дочь. Буквально в день ареста матери он подверг девочку сексуальному насилию, о чем девочка-подросток и поведала школьному психологу.

- В настоящее время полицией проводится проверка сведений, указанных в заявлении. Материал передан в Следственный комитет, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU