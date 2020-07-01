На Кубани друг семьи изнасиловал 13-летнюю школьницу в день ареста ее матери
В управление полиции по Приморско-Ахтарскому району Краснодарского края поступило заявление от школьного педагога-психолога.
Женщина пересказала полицейским содержание рассказа 13-летней ученицы 7 класса одной из станичных школ.
Как следует из заявления, в конце мая 2020 года 44-летняя мать девочки была задержана за кражу и помещена под арест решением суда.
Этим решил воспользоваться 33-летний сожитель женщины, направив свои усилия на ее малолетнюю дочь. Буквально в день ареста матери он подверг девочку сексуальному насилию, о чем девочка-подросток и поведала школьному психологу.
- В настоящее время полицией проводится проверка сведений, указанных в заявлении. Материал передан в Следственный комитет, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU