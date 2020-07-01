2020-07-01T18:42:19+03:00
Общество

На Кубани собрали два миллиона тонн зерна

Аграрии убирают пшеницу, ячмень, рапс и горох
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Во всех районах Краснодарского края приступили к уборке. Работы идут хорошими темпами. В целом по региону обмолочено почти 400 тысячу гектаров сельхозплощадей. Это почти четверть от запланированного.

Аграрии убирают пшеницу, ячмень, рапс, а также горох на зерно. Стоит сказать, что прогнозы на урожай в целом благоприятные.

- Валовой сбор зерна составляет двух миллионов тонн, - сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. - Среднекраевая урожайность ниже, но это ожидаемо. В этом году были непростые погодные условия.

Весенние заморозки, засуха, которая длилась с начала зимы и почти до мая, не сыграли на руку аграриям.

- В то же время в некоторых муниципалитетах урожайность на уровне прошлого рекордного года, - добавляет Федор Дерека. - Хорошие показатели и у рапса – в этом году урожайность выросла на 1,4 ц/га и составила 26,3 ц/га.

Эта культура, как сообщают в администрации региона, востребована в Китае и Европе.

Особое внимание во время уборки уделяют пожарной безопасности.

- Опасные ситуации отслеживают по системе спутникового мониторинга, - уточняют в администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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