На Кубани собрали два миллиона тонн зерна
Во всех районах Краснодарского края приступили к уборке. Работы идут хорошими темпами. В целом по региону обмолочено почти 400 тысячу гектаров сельхозплощадей. Это почти четверть от запланированного.
Аграрии убирают пшеницу, ячмень, рапс, а также горох на зерно. Стоит сказать, что прогнозы на урожай в целом благоприятные.
- Валовой сбор зерна составляет двух миллионов тонн, - сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. - Среднекраевая урожайность ниже, но это ожидаемо. В этом году были непростые погодные условия.
Весенние заморозки, засуха, которая длилась с начала зимы и почти до мая, не сыграли на руку аграриям.
- В то же время в некоторых муниципалитетах урожайность на уровне прошлого рекордного года, - добавляет Федор Дерека. - Хорошие показатели и у рапса – в этом году урожайность выросла на 1,4 ц/га и составила 26,3 ц/га.
Эта культура, как сообщают в администрации региона, востребована в Китае и Европе.
Особое внимание во время уборки уделяют пожарной безопасности.
- Опасные ситуации отслеживают по системе спутникового мониторинга, - уточняют в администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU