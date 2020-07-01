За два часа до завершения голосования явка на Кубани составила 81,7 %

1 Июль 2020 2020-07-01T19:46:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Голосование по поправкам в Конституцию РФ на Кубани совсем скоро завершится. По данным, которые были зафиксированы в 18:00, явка в крае составила 81,7 %.

Председатель краевого избиркома Алексей Черненко добавил, что практически одинаково высокая явка в городах и в сельской местности. Высоко оценили избирательную систему края и в ЦИК РФ.

- С 25 по 30 июня проголосовали 2,9 миллиона жителей – 69% от общего количества избирателей в регионе, - отметил зампредседателя Центризбиркома Николай Бурлаев. - Избирательная система Краснодарского края работает без каких-то широких публичных акций, но вместе с тем очень вдумчиво.

За ходом голосования следят порядка 17 тысяч человек.

– В этот раз круг наблюдателей был очерчен очень широко – это не только общественные организации, - сказала председатель Общественной палаты региона Любовь Попова. - Впервые наблюдателями пожелали стать представители политических партий и обычные граждане.

Отметим, что нарушения 1 июля и в предыдущие дни голосования не зафиксированы.

ИСТОЧНИК KP.RU