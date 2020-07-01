«Краснодар» на последних минутах матча упустил победу над «Ростовом»

1 Июль 2020 2020-07-01T22:32:07+03:00

Соперник сравнял счет во время пенальти

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1 июля ФК «Краснодар» на выезде сыграл с «Ростовом». Встреча прошла в рамках 25 тура РПЛ.

Счет открыли «быки». На 13-й минуте отличился Маркус Берг.

Игру горожане продолжали уверено. На перерыв со счетом 0:1. Не создали ни одного голевого момента команды и во втором тайме.

В конце матча было назначено пенальти, которое и привело к драматичному финалу. На 102-й минуте Ивелин Попов забил мяч в ворота «Краснодара». Сафонов хоть и угадал направление, мяч коснулся перчаток, но все же вкатился в сетку.

Итоговый счет - 1:1.

- Следующий матч - домашний для «Краснодара». В главном противостоянии 26-го тура РПЛ "быкам" будет противостоять «Зенит», - сообщают в пресс-службе клуба.

Встреча назначена на 5 июля. Начало матча в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU