«Краснодар» на последних минутах матча упустил победу над «Ростовом»
1 июля ФК «Краснодар» на выезде сыграл с «Ростовом». Встреча прошла в рамках 25 тура РПЛ.
Счет открыли «быки». На 13-й минуте отличился Маркус Берг.
Игру горожане продолжали уверено. На перерыв со счетом 0:1. Не создали ни одного голевого момента команды и во втором тайме.
В конце матча было назначено пенальти, которое и привело к драматичному финалу. На 102-й минуте Ивелин Попов забил мяч в ворота «Краснодара». Сафонов хоть и угадал направление, мяч коснулся перчаток, но все же вкатился в сетку.
Итоговый счет - 1:1.
- Следующий матч - домашний для «Краснодара». В главном противостоянии 26-го тура РПЛ "быкам" будет противостоять «Зенит», - сообщают в пресс-службе клуба.
Встреча назначена на 5 июля. Начало матча в 20:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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