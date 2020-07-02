Температура морской воды на курортах Краснодарского края: теплее всего купаться в Ейске и Приморско-Ахтарске
Сухая и жаркая погода продолжает диктовать свои условия на курортах края. Вода в Черном море продолжает прогреваться.
Теплее всего вода у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска- по 27 градусов. А вот в Сочи и Темрюке вода попрохладнее, но и покомфортнее- 25 градусов.
До 24 градусов снизилась температура моря в Анапе и Геленджике.
Есть все основания полагать,что температура воды будет расти и дальше. Судите сами - по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток на Черноморском побережье ожидается погода без осадков.
Ветер северо-восточный, с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, днем 30…35°.
ИСТОЧНИК KP.RU