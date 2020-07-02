2020-07-02T08:43:37+03:00
Общество

Температура морской воды на курортах Краснодарского края: теплее всего купаться в Ейске и Приморско-Ахтарске

Мы собрали информацию о температуре воды в Черном море у берегов края
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Теплее всего вода в море у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска. Фото мэрии СочиТеплее всего вода в море у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска. Фото мэрии Сочи
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Сухая и жаркая погода продолжает диктовать свои условия на курортах края. Вода в Черном море продолжает прогреваться.

Теплее всего вода у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска- по 27 градусов. А вот в Сочи и Темрюке вода попрохладнее, но и покомфортнее- 25 градусов.

До 24 градусов снизилась температура моря в Анапе и Геленджике.

Есть все основания полагать,что температура воды будет расти и дальше. Судите сами - по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток на Черноморском побережье ожидается погода без осадков.

Ветер северо-восточный, с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, днем 30…35°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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