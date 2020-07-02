2020-07-02T09:01:31+03:00
Общество

Сочинская «Флора» с видом на горы приглашает жильцов

Компания «Неометрия» объявляет старт продаж новых квартир на лучшем курорте страны
Екатерина МИШИНА
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Фото: СК "Неометрия".Фото: СК "Неометрия".
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Мечта многих россиян о спокойной и размеренной жизни около моря, в окружении буйной южной растительности и величественных гор становится реальностью. Все это воплощено в новом проекте «Неометрии» ЖК «Флора».

Жилой комплекс возводится в экологически чистом Кудепстинском районе на берегу реки. Новые жильцы «Флоры» смогут пользоваться развитой инфраструктурой - в непосредственной близости находятся школа, детские сады, магазины, салоны красоты, медицинские учреждения. Не случайно этот район признан одним из самых благополучных для проживания в Сочи.

Комплекс будет состоять семи 12-этажных домов в современном архитектурном стиле. Все 1898 квартир будут солнечными за счет увеличенных окон высотой 180 см, из которых открываются прекрасные виды на реку и горы. В подъездах предусмотрены помещения для колясок и велосипедов с мойкой для колес и лап домашних питомцев.

Первые этажи здания предусмотрены для коммерческих помещений. Жителям будет удобно ходить за покупками. Кроме того, это даст новые рабочие места для обитателей «Флоры». Комфортные и безопасные дворы будут укомплектованы детскими площадками для ребят разного возраста и тренажерными комплексами для любителей спорта. Кстати, дворы не будут заполнены машинами, поскольку архитекторы предусмотрели гостевой и оборудованный паркинг.

Приятный бонус в виде собственной набережной подарит жителям возможность совершать романтические прогулки, устраивать пикники и бегать по утрам.

Фото: СК "Неометрия".

Фото: СК "Неометрия".

Стать обладателем собственный квартиры на выгодных условиях можно прямо сейчас, ведь ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Флора» состоится уже в 2022 году.

Гарантией безопасности сделки для дольщиков является совместная работа «Неометрии» с системообразующим банком России «ДОМ.РФ». Застройщику открыта кредитная линия на сумму свыше четырех миллиардов рублей по программе проектного финансирования. Это означает своевременную и регулярную поддержку банка на всех этапах строительства ЖК «Флора». А значит, дольщикам не придется переживать по поводу сдачи жилого комплекса и останется лишь спокойно дожидаться получения ключей от квартиры своей мечты на субтропическом курорте.

СПРАВКА «КП»

СК «Неометрия» работает 10 лет на рынке недвижимости, неоднократно становилась лауреатом престижных конкурсов в строительной отрасли региона В этом году компания получила статус системообразующего предприятия Краснодарского края.

По объемам возводимого жилья входит в ТОП-10 застройщиков Краснодарского края и Ростова-на-Дону и в ТОП-3 застройщиков Новороссийска и Сочи. Итогом работы «Неометрии» стали 14 сданных объектов недвижимости и более 8,5 тысяч счастливых семей, получивших ключи от собственных квартир.

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