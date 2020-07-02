Крупный авиаперевозчик приступил к выполнению рейсов из Москвы в Геленджик

2 Июль 2020 2020-07-02T09:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля 2020 года авиакомпания Nordwind начала выполнять рейсов по маршруту Москва – Геленджик – Москва. Перелеты авиаперевозчик планирует выполнять ежедневно из московского аэропорта Шереметьево.

Стоимость билетов на этом направлении начинается от 2 217 рублей.

По понедельникам вылет из Москвы (Шереметьево) запланирован в 08:55, прибытие в Геленджик – в 11:25. Обратный рейс будет выполняться в 12:55.

В среду рейс из Шереметьево будет отправляться в 08:50 и приземляться в Геленджике в 11:20. Обратный вылет запланирован на 14:45.

По пятницам и субботам из Москвы самолеты будут отправляться в 11:40 и 09:10, и прибывать в аэропорт Геленджик в 14:05 и 11:40.

По вторникам, четвергам и воскресеньям вылет из столицы в 16:20, прилетать в Геленджик рейс будет в 18:45. Обратный вылет запланирован на 19:45.

- Время в пути составит около двух с половиной часов. На линии будут задействованы самолеты Boeing 737-800NG вместимостью до 189 пассажиров,- сообщает авиаперевозчик.

ИСТОЧНИК KP.RU