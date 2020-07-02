В Сочи собираются провести футбольный матч длиною более суток
В течение 25-ти часов кряду с 8 по 9 августа на поля сочинской спортшколы №10 будут выходить порядка 3 тысяч местных футболистов разных возрастов. Этот матч призван войти в историю как самый продолжительный и самый массовый.
Участники его рассчитывают зафиксировать это событие в Книге рекордов России.
- Мы очень надеемся, что и все наши жители и гости получат уникальную возможность отвлечься от проблем и получить мощную эмоциональную разрядку. Разумеется, ультрамарафон мы будем проводить только с учётом положительной эпидемиологической обстановки, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Центральным событием ультрамарафона станет игра между ФК «Сочи» и первой футбольной командой курорта - ФК «Жемчужина».
На поле выйдут легенды российского футбола, в частности — экс-капитан сборной России и чемпион Англии Алексей Смертин.
Как ожидается, в футбольном марафоне примут участие известные российские игроки Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU