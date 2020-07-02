В Сочи собираются провести футбольный матч длиною более суток

2 Июль 2020 2020-07-02T09:34:04+03:00

В Сочи пройдет самый длинный в истории футбольный матч. Фото мэрии Сочи

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В течение 25-ти часов кряду с 8 по 9 августа на поля сочинской спортшколы №10 будут выходить порядка 3 тысяч местных футболистов разных возрастов. Этот матч призван войти в историю как самый продолжительный и самый массовый.

Участники его рассчитывают зафиксировать это событие в Книге рекордов России.

- Мы очень надеемся, что и все наши жители и гости получат уникальную возможность отвлечься от проблем и получить мощную эмоциональную разрядку. Разумеется, ультрамарафон мы будем проводить только с учётом положительной эпидемиологической обстановки, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Центральным событием ультрамарафона станет игра между ФК «Сочи» и первой футбольной командой курорта - ФК «Жемчужина».

На поле выйдут легенды российского футбола, в частности — экс-капитан сборной России и чемпион Англии Алексей Смертин.

Как ожидается, в футбольном марафоне примут участие известные российские игроки Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU