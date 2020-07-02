2020-07-02T09:34:04+03:00
Общество

В Сочи собираются провести футбольный матч длиною более суток

Ультрамарафон должен войти в Книгу рекордов России
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи пройдет самый длинный в истории футбольный матч. Фото мэрии СочиВ Сочи пройдет самый длинный в истории футбольный матч. Фото мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В течение 25-ти часов кряду с 8 по 9 августа на поля сочинской спортшколы №10 будут выходить порядка 3 тысяч местных футболистов разных возрастов. Этот матч призван войти в историю как самый продолжительный и самый массовый.

Участники его рассчитывают зафиксировать это событие в Книге рекордов России.

- Мы очень надеемся, что и все наши жители и гости получат уникальную возможность отвлечься от проблем и получить мощную эмоциональную разрядку. Разумеется, ультрамарафон мы будем проводить только с учётом положительной эпидемиологической обстановки, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Центральным событием ультрамарафона станет игра между ФК «Сочи» и первой футбольной командой курорта - ФК «Жемчужина».

На поле выйдут легенды российского футбола, в частности — экс-капитан сборной России и чемпион Англии Алексей Смертин.

Как ожидается, в футбольном марафоне примут участие известные российские игроки Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФСБ пресекла деятельность группы «черных оружейников», в которую входили и жители Кубани
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Мэр Краснодара побывал на стройплощадке новой школы на 1100 мест
На Кубани судебный пристав отказался от взятки в 200 тысяч рублей
Исследование: во 2 квартале 2020 года зарплаты в Краснодаре выросли у банкиров, упали у рестораторов
В Новороссийске автохам припарковался прямо на пляже
На Кубани уволили участкового, торговавшего марихуаной на рабочем месте
В Геленджике 29-летняя женщина убила собутыльника ударом ножа
Древний каменный портал обнаружили в лесу под Новороссийском
В Сочи турист из Московской области заблудился в лесу на горе Ахун
Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки в регионе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID 19
Избирком Кубани: за поправки в Конституцию высказались почти 89% избирателей